«TGV du futur»: à quoi ressemblera-t-il? Les premières images

Le «TGV du futur» ne sera pas lancé avant 2024, pour les Jeux olympiques, mais sa motrice a déjà un nez, qui donne un petit air de reptile à ce train ultramoderne que la SNCF veut modulable, connecté, économe, fiable et écologique.

Dévoilé mercredi par le constructeur Alstom dans son usine de Belfort, l’avant de la première motrice fait penser à un serpent, avec son bout effilé, la grande vitre de sa cabine de conduite et ses phares en biais. Certains croient reconnaître une abeille.

«On a travaillé sur l’aérodynamique, avec une motrice beaucoup plus fuselée. On a aussi énormément travaillé sur le carénage de l’ensemble des équipements. (...) Et toute la partie motorisation est beaucoup plus simplifiée que ce qu’on a pu connaître sur des générations précédentes», expose Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France.