La police mobilisée pour la non-ducasse de Mons

Ce jeudi et pour une semaine, les Montois devaient « faire ducasse ». Pour la deuxième année consécutive, l’événement est annulé : pas de Car d’or et de Lumeçon ! Mais il ne fait pas de doute que les fêtards seront en ville pour une sorte de « non-ducasse » officieuse soutenue par le retour du soleil. Mais gare ! La police veillera : une centaine d’agents seront mobilisés pour faire respecter les règles sanitaires et aider les bistrots à faire face à d’éventuels débordements. Le message à la population de Mons est clair : « modération, respect des mesures et sens civique ».