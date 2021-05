Coronavirus et santé mentale: des élèves sous tension à l’approche des examens

Nous voudrions tirer un dernier cri d’alarme : on aspirait à une reprise scolaire centrée sur le bien-être des élèves, mais elle l’est surtout sur les apprentissages et les examens. » Réuni en front commun par écran interposé, une série d’acteurs de l’enfance – le délégué général aux droits de l’enfant, les parents de l’enseignement officiel (Fapeo) et le comité des élèves francophones (CEF) – ont fait part de leurs inquiétudes quant à cette fin d’année scolaire.

Malgré les appels à la bienveillance, ils estiment qu’un trop grand nombre d’écoles soumettent leurs élèves à rude épreuve. « Le message de la ministre n’a pas été entendu par tous, relève Logan Verhoeven, président du CEF. Nous recevons quotidiennement des témoignages de jeunes qui sont submergés par les évaluations. Or, l’annulation des examens pour faire passer des évaluations constantes n’a pas beaucoup de sens. »