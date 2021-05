Coronavirus: les admissions à l'hôpital et les décès continuent de diminuer (infographie)

Selon l’Institut de santé publique Sciensano, les admissions à l'hôpital et les décès continuent de diminuer dans notre pays.

Le nombre de patients hospitalisés pour le coronavirus continue de diminuer. C'est ce que montrent jeudi les chiffres les plus récents du tableau de bord de l'Institut de santé publique Sciensano. Le nombre de nouvelles infections a augmenté entre le 17 et le 23 mai par rapport aux sept jours précédents, mais les comparaisons sont difficiles car les sept jours précédents comprenaient un jour férié (l'Ascension, le 13 mai) et, par conséquent, moins de tests ont été effectués.

Entre le 20 et le 26 mai, une moyenne de 104,7 patients atteints par le coronavirus ont été admis à l'hôpital chaque jour. Cela représente une baisse de 18 % par rapport à la semaine précédente. Il y a encore 1.462 patients (-14%) à l'hôpital, dont 508 dans l'unité de soins intensifs (-14%).