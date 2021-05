Mercato: le FC Bruges insiste pour arracher Mickey Balikwisha au Standard

Désireux de renforcer ses flancs, le FC Bruges a plus que jamais jeté son dévolu sur Michel-Ange Balikwisha, qu’il avait contacté personnellement au début du mois d’avril, sans passer par la Star Factory de Didier Frenay (lire nos éditions du 8 avril dernier), censée défendre les intérêts du joueur, pour tenter de convaincre le jeune Bruxellois de 20 ans de rallier le Jan Breydelstadion. Le Standard avait alors donné son aval à l’entame des négociations avec le joueur, au point de trouver un accord relatif au montant de l’indemnité de transfert, fixée à hauteur de 5 millions d’euros. Pas plus tard que samedi, lors d’une réunion organisée avec la Famille des Rouches, le président Bruno Venanzi n’avait d’ailleurs pas exclu la vente d’un jeune joueur, pensant évidemment à celui qui a inscrit 9 buts depuis le début du championnat et a fait office, dans le camp liégeois, de véritable révélation de la saison.