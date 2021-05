«Les heures furieuses» de Casey Cep: le livre de Harper Lee qu’elle n’a pas écrit

Casey Cep se substitue à l’autrice de « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » et tente de comprendre pourquoi elle a renoncé. Lisez le premier chapitre.

Il y a deux livres dans Les heures furieuses, de Casey Cep. C’est le second, annoncé par le sous-titre, qui nous a fait de l’œil : Sur les traces du manuscrit perdu de Harper Lee. La romancière de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur – il y avait eu d’autres traductions du titre avant celle-ci, qui s’est imposée en 2005 – n’a fait paraître, après l’immense succès de cet ouvrage, que quelques textes. Il y eut certes, un an avant sa mort en 2016, Va et poste une sentinelle, mais il s’agissait d’un manuscrit antérieur au roman qui l’avait rendue célèbre.