Une société spécialisée dans les soins digitaux à distance lève 3,65 millions d'euros

Les partenaires de cette levée de fonds sont Karista (France) et White Fund (Belgique), dans un consortium international avec Nina Capital (Espagne), CAREvolution (Belgique), Qbic (Belgique), ainsi que les investisseurs historiques de moveUP, comme la Région de Bruxelles-Capitale et Sambrinvest.

La scale-up "offre aux patients un plan de réadaptation digital et personnalisé, et au personnel soignant des informations précises sur l'évolution de leurs patients, et ce, tout au long de leur rééducation. Cette solution facilite la mise en place de séjours hospitaliers plus courts, et contribue à réduire les complications et les réadmissions, tout en offrant une plus grande satisfaction des patients."

"Aujourd'hui, l'application moveUP est remboursée en Belgique dans le domaine de l'orthopédie. moveUP renforce actuellement sa présence aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, tout en explorant le marché américain."