Johnson&Johnson réservé aux 41 ans et plus sauf pour le public précaire: «On a essayé d'être efficace», explique Alain Maron

Comment expliquer que la campagne de vaccination avec le sérum de Janssen se poursuive pour un certain nombre de groupes précaires tels que les sans-abri et les personnes sans papiers ? Le ministre bruxellois en charge de la santé répond.

Une patiente de moins de 40 ans est décédée après avoir reçu une injection du vaccin Janssen (Johnson & Johnson) contre le coronavirus, confirmaient mercredi les ministres de la Santé du pays. Si le gouvernement belge a sollicité un avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA), le sérum ne sera en attendant plus administré aux personnes de moins de 41 ans sauf pour le public précaire.

Comment expliquer que la campagne de vaccination se poursuive pour un certain nombre de groupes précaires tels que les sans-abri et les personnes sans papiers ? « On a essayé d'être efficace et leur garantir la vaccination », a expliqué Alain Maron (Ecolo) sur les ondes de Bel RTL.