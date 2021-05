Fraude en ligne: près de 600 personnes arrêtées et 1.600 comptes gelés en Asie

aUne vaste opération policière en Asie contre les arnaques financières sur internet a permis l'arrestation de 585 personnes et le gel de plus de 1.600 comptes en banque entre septembre et mars derniers, a annoncé mercredi Interpol.