La valse des entraîneurs se poursuit: duel Juventus – Real Madrid pour Massimiliano Allegri, l’Inter cherche un successeur à Antonio Conte

La tendance se poursuit avec la confirmation officielle de la séparation entre Zinédine Zidane et le Real Madrid, et la valse des entraîneurs qui fait de plus en plus la une de l’actualité dans le monde du football, tout particulièrement en Italie. Alors qu’Antonio Conte a officiellement quitté l’Inter Milan ce mercredi, c’est désormais Zidane qui a quitté le Real Madrid, comme l’a annoncé le club espagnol. Dans le même temps, la Juventus semble vouloir trouver un remplaçant à Andrea Pirlo, qui a connu une première saison très compliquée dans le Piémont. Tout des mouvements, qui pourraient bien être liés entre eux.