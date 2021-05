Euro 2020: l’Union Belge dévoile le nouvel hymne officiel des Diables rouges (vidéo)

Les Diables rouges disposent désormais d’un nouvel hymne, inspiré du tube « U Can’t Touch This », en vue de l’Euro 2020.

L’Union belge de football (RBFA) a dévoilé jeudi l’hymne des Diables Rouges pour l’Euro 2020 prévu du 11 juin au 11 juillet. Un hymne réalisé en collaboration avec le producteur qui a revisité le titre ’U Can’t Touch This’ de MC Hammer pour l’occasion.

« Cet air très entraînant aura de quoi euphoriser les supporters avant, pendant et après le Championnat d’Europe, à chaque fois que nos Diables Rouges joueront et marqueront un but », peut-on lire dans le communiqué.

La chanson produite par BABL, claviériste de Netsky et directeur musical de Laura Tesoro et Natalia, et dont les paroles sont chantées par le rappeur américain MC Devil pourrait rester l’hymne des Diables Rouges après l’Euro.