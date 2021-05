Un quart de viticulteurs belges en plus en 2020

Le nombre de vignerons en Belgique a augmenté de 25% en un an, passant de 154, professionnels et amateurs confondus, en 2019 à 198 l'an dernier. Malgré les conséquences des gelées tardives en mai 2020 et l'été caniculaire qui a réduit la teneur en jus des raisins, la production totale de vin belge en 2020, 1,853 million de litres, a néanmoins avoisiné le record de 2018 (1,962 million), relève le SPF Économie dans un rapport statistique publié jeudi.

Ce sont surtout les Limbourgeois et les Liégeois qui se sont lancés dans la culture de la vigne l'an dernier: 37 vignerons contre 27 en 2019 dans le Limbourg et 21 vignerons contre 9 en 2019 en province de Liège. La Flandre, avec 68%, compte encore deux fois plus de vignerons que la Wallonie, mais cette dernière rattrape considérablement son retard. En 2019, 25% des vignerons étaient wallons tandis qu'en 2020, ils étaient 32%, note le SPF Economie.

Si le nord du pays compte un plus grand nombre de vignerons et d'hectares cultivés (326 hectares contre 260 en Wallonie), la Wallonie produit considérablement plus de litres de vin (surtout mousseux). Sur un total de 1.853.034 litres en Belgique, 1.003.059 litres ont été produits en Wallonie, soit environ 10% de plus qu'en Flandre.