Europa League: Marcus Rashford bombardé d’insultes racistes après la finale perdue

Le joueur de Manchester United a expliqué avoir reçu au moins 70 messages racistes après la fin du match, perdu aux tirs au but face à Villarreal.

L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford a révélé jeudi avoir reçu des dizaines de messages à caractère raciste sur les réseaux sociaux, après la finale d’Europa League perdue par son club aux tirs au but mercredi contre Villarreal.

« Au moins 70 (messages contenant des) insultes racistes sur mes comptes de réseaux sociaux pour le moment », a tweeté le joueur peu après la fin du match.

« À ceux qui se donnent du mal pour me faire sentir encore plus mal que je ne me sens déjà, bonne chance pour y arriver », a-t-il ajouté.

Dans un second message, il a ajouté être « encore plus scandalisé par un des insulteurs qui a laissé une montagne d’emojis représentant des singes dans mes messages privés et qui est un professeur de math avec un compte public. Il enseigne à des enfants ! », s’est insurgé Rashford.