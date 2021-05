Reportage à Crépy-en-Valois: «Beaucoup de gens disent que ça va péter!»

Dans la petite ville des Hauts de France, première confinée en 2020, la vie a repris ses droits. Mais la lassitude, l’inquiétude et la déprime font craindre une secousse électorale.

En surfant sur l’ordre et la sécurité, Marine Le Pen profite de la droitisation de la France. - Reuters

Reportage

Et toi, tu as eu le Pfizer ? ». En ce mercredi 19 mai, la pluie tombe mais sous le barnum d’un restaurant du centre-ville, des collègues se retrouvent malgré tout pour un premier déjeuner en terrasse. Les conversations portent encore sur l’épidémie. C’est ici, à Crépy-en-Valois, 15.000 habitants, que la France avait déploré, en février 2020, le premier décès dû au coronavirus. Ici aussi, à quatre-vingts kilomètres au nord-est de Paris, que le tout premier confinement strict avait été instauré. C’est dire si les habitants ne boudent pas le retour des premières libertés. Dans une boutique de prêt-à-porter, deux vendeuses gonflent des ballons roses. « Les affaires vont reprendre ! », disent-elles, même si on n’aperçoit aucun client.