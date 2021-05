La SNCB va tester une nouvelle organisation pour les trains directs vers la Côte

L’année dernière, une forte affluence avait été constatée certains jours à la Côte et les gares, singulièrement d’Ostende et de Blankenberge, avaient connu une saturation.

Le week-end des 5 et 6 juin, la SNCB déploiera des trains directs avec réservation vers et depuis le littoral. Ce service portera le nom de « Côte-Express ». Il s’agit d’un projet pilote en vue d’un déploiement éventuel de ce nouveau produit durant les vacances d’été, en complément de l’offre habituelle de trains, annonce jeudi la compagnie ferroviaire publique belge. Les réservations sont ouvertes dès ce jeudi après-midi.

L’année dernière, une forte affluence avait été constatée certains jours à la Côte et les gares, singulièrement d’Ostende et de Blankenberge, avaient connu une saturation. Plusieurs bourgmestres, dont celui d’Ostende Bart Tommelein avaient à plusieurs reprises appelé la SNCB à prendre des mesures. Le projet-pilote a déjà été testé ces derniers jours avec les bourgmestres, la province de Flandre occidentale et les associations de voyageurs. « Leur réaction est positive », affirme la SNCB.