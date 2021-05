L'abbaye de Grimbergen renoue avec une activité brassicole

La Grimbergen est l'une des bières d'abbayes les plus connues dans le monde. L'abbaye située au nord de Bruxelles n'était toutefois plus équipée d'une brasserie depuis la fin du 18e siècle. Les moines et les groupes brassicoles Alken-Maes et Carlsberg ont décidé de relancer l'activité sur le site même. Une microbrasserie d'une capacité de 10.000 hectolitres annuels est opérationnelle depuis peu.

Le projet a débuté il y a plusieurs années. Alken-Maes produit la célèbre bière d'abbaye à Alken dans le Limbourg, mais le groupe et la communauté monastique qui compte encore 15 frères, souhaitaient faire revivre l'expérience brassicole in situ. Plus qu'un simple soutien au projet, les moines seront même directement impliqués dans la production de la bière. Le sous-prieur Karel Stautemas, 57 ans, épaulera un jeune brasseur français déniché par Carlsberg: Marc-Antoine Sochon (28 ans).

"L'activité brassicole a connu une brusque fin avec la Révolution française, et 223 ans plus tard, nous voulions revenir à la tradition de brasser à l'intérieur des murs", explique le père. "Jusqu'ici, la communauté était consultée lorsqu'une nouvelle Grimbergen allait voir le jour, quant à son design et son goût. Avec la création de la microbrasserie, on veut aller plus loin en s'impliquant dans le brassage. Ce qui suppose pour ma part de suivre une formation à la brasserie Jacobsen à Copenhague et une formation théorique à la Scandinavian School of Brewing", développe Karel Stautemas.