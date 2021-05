Les entreprises familiales plus intéressantes et valorisantes qu'il n'y paraît

Les autrices de cette étude, qui se base entre autres sur un échantillon représentatif de plus de 1.200 collaborateurs en entreprises familiales et non familiales mais aussi sur une série d'entretiens et de tables rondes, sont parties du constat que les entreprises familiales éprouvent de grandes difficultés à trouver et conserver du personnel compétent et motivé. C'est même le premier souci majeur de leurs dirigeants. Cela s'explique notamment par le fait que ces entreprises apparaissent comme moins innovantes et laissant moins de possibilité de formation ou de promotion.

Or, à en croire l'étude de la Chaire Familles en Entreprises de l'Ichec, qui fait l'objet d'un livre publié ce jeudi, un jeune non diplômé gagnera mieux sa vie dans une entreprise familiale. En effet, 80% des répondants âgés de 18 à 34 ans, sans diplôme, qui travaillent en entreprise familiale déclarent avoir un salaire supérieur à 2.100 euros brut, contre seulement 61% des répondants qui sont dans une entreprise non familiale.