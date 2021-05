Crise ou pas crise, Edebex poursuit sa croissance

La fintech belge Edebex, qui a développé une plateforme de vente de factures en ligne, a poursuivi sa croissance ces derniers mois, malgré la crise du coronavirus et ses effets contrastés sur son activité. Elle pourrait même renouer cette année avec une croissance à trois chiffres et s'apprête à engager jusqu'à une dizaine de personnes en 2021, a-t-elle annoncé jeudi.

Fondée en 2013, Edebex a développé une plateforme de marché en ligne permettant à des entreprises de vendre à des investisseurs, avec une décote, des factures encore non échues. Ces factures bénéficient d'une garantie d'un assureur-crédit, par exemple le géant du secteur Euler Hermes.

Si l'éclatement de la crise du coronavirus, l'année dernière, a vu dans un premier temps un bond du nombre d'entreprises désireuses de céder des factures sur la plateforme d'Edebex et de faire ainsi rentrer des liquidités bienvenues, la suite des évènements a été toute autre. "Avec le ralentissement de l'économie réelle, il y a eu moins de factures. Le secteur de l'assurance-crédit a également coupé fortement dans ses limites de crédit. Et les gouvernements sont venus en aide aux entreprises", se souvient David Van der Looven, co-fondateur de la Fintech. "Cela a entraîné une baisse de 30% de volume sur nos clients classiques, les TPE et PME."