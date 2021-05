Au Reine Elisabeth ce jeudi, Sergei Redkin

Né le 27 octobre 1991 à Krasnoïarsk (Sibérie), Sergei Redkin a étudié au Conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg, avec notamment Alexander Sandler. Il poursuit également ses études de composition auprès d’Alexander Mnatsakanian, un des derniers élèves de Chostakovitch. Depuis 2017, il est artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, sous la direction de Louis Lortie.

Il remporte le concours Maj Lind à Helsinki (2012), le concours Prokofiev à Saint-Pétersbourg (2013) et la médaille de bronze du Concours international Tchaïkovski à Moscou (2015). Il s’est produit en tournée avec Valeri Gergiev et l’Orchestre du Théâtre Mariinsky à Paris, à New York et au Mexique. Il se produit également en récitals et en tant que chambriste à Moscou, Saint-Pétersbourg, en Allemagne, en Autriche, en France, en Pologne, en Finlande et en Suisse. Il s’est récemment produit lors du Festival de Lucerne.