Le parquet sur la fuite de Jürgen Conings: «On espère pouvoir le retrouver aujourd’hui»

La police et l’armée fouillent depuis jeudi matin trois nouvelles zones délimitées au nord du Boslaan, dans le parc naturel des Hoge Kempen (Haute Campine), dans le Limbourg, dans l’espoir de retrouver le militaire en fuite, Jürgen Conings, connu pour ses sympathies avec l’extrême droite. Il n’y a pour l’heure aucune indication que la personne recherchée est décédée, a souligné le parquet fédéral. « On espère pouvoir le retrouver ici aujourd’hui mais il est évident (…) que l’on reste attentif à toutes les pistes. On n’est pas loin des Pays-Bas et de l’Allemagne, ce sont des pistes envisagées également. »