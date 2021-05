C’est du belge: «Magritte n’est pas fâché, j’espère» s’inquiète Nadine Monfils

Nadine Monfils fait du peintre et de sa femme des détectives dans « Les folles enquêtes de Magritte et Georgette », et on s’amuse beaucoup. Lisez le premier chapitre.

entretien

René Magritte en détective privé, avec sa femme Georgette comme assistante, voilà une idée bien surréaliste. Vous voyez, vous, le peintre belge toujours tiré à quatre épingles, surmonté d’un chapeau boule, se salir les mains dans une enquête policière ? Et pourtant. Nadine Monfils l’a osé. Et, avouons-le, ça fonctionne très bien. Parce que l’intrigue est cruelle et passionnante. Parce que René et Georgette sont des héros sympathiques, un peu farfelus, un peu mystérieux. Parce que c’est inscrit dans un Bruxelles populaire et légèrement oublié. Et parce que c’est écrit avec amour et humour, avec respect et bienveillance.