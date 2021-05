Diables rouges: les 5 choses à savoir sur Dries Mertens (vidéo)

1. Il commence à jouer au foot à l’âge de 10 ans. Il débute au Stade de Louvain avant de rejoindre Anderlecht, puis Gand et Alost. Considéré comme trop petit chez les Mauves, c’est finalement aux Pays-Bas qu’il prend son envol. À AGOVV, puis Utrecht et enfin le PSV Eindhoven. Aujourd’hui, il est une « légende » à Naples où il est le meilleur buteur de l’histoire du club devant Hamsik et Maradona.

2. À Naples, il se sent chez lui et vit une relation particulière avec les Napolitains. En octobre 2019, il a ainsi révélé : « Ma voisine du dessus, qui doit avoir 75 ans, me rend visite après chaque match. Si j’ai bien joué, elle me félicite. Sinon, je risque de recevoir une gifle. Ça n’arriverait jamais en Belgique. »