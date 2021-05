Wallonie: un refinancement important pour la santé et le social

Gouvernement, syndicats et employeurs ont conclu un accord-cadre post-covid : 260 millions par an pour les salaires et les conditions de travail.

.«Il s’agit d’une juste reconnaissance pour tous ces secteurs, de manière tangible et durable», insiste Christie Morreale (PS), la ministre de l’Action sociale et de la Santé. - Belga

Le gouvernement wallon, les organisations syndicales et les responsables des secteurs du non-marchand liés à la santé et à l’action sociale ont conclu un accord-cadre qui vise à améliorer les rémunérations et les conditions de travail de dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans les maisons de repos, l’aide à domicile, les établissements de travail adapté, le handicap, la santé mentale, l’accueil des sans-abri, etc.

Dans l’urgence liée à la crise sanitaire, le gouvernement régional avait déjà débloqué 70 millions pour soutenir ces travailleurs en première ligne. Mais rapidement, les organisations syndicales avaient réactivé des revendications anciennes qui trouvaient une acuité nouvelle dans des secteurs concernés de plein fouet par les conséquences de l’épidémie.