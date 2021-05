Pierre Mottet nouveau président de l'Union wallonne des entreprises

Né en 1961, ingénieur commercial de l'Institut d'Administration et de Gestion de l'UCLouvain (devenu Louvain School of Management), Pierre Mottet préside depuis 2013 le conseil d'administration d'IBA (Ion Beam Applications), société implantée à Louvain-la-Neuve, côtée en Bourse et spécialisée dans les solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer.

Il a également mis son expertise au service d'autres entreprises et de sa région, précise l'UWE. "Président du CA de Telemis (software médical) et de Xylergy (énergie renouvelable), il était jusqu'à il y a peu encore l'administrateur délégué d'Invest.BW (ex Nivelinvest) et en est toujours administrateur".

Pierre Mottet est par ailleurs impliqué dans les organisations sectorielles ou multi-sectorielles représentant les entreprises wallonnes, que ce soit en tant qu'administrateur ou vice-président de l'UWE, président d'Agoria Wallonie et vice-président d'Agoria ou encore premier président du pôle de compétitivité wallon Mecatech.