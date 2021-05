Chronique «Vous avez de ces mots»: {La} Madelon, c’est pas {la} Pompadour

Il m’arrive de m’interroger sur l’âge moyen du lectorat de cette chronique, au moment de choisir des exemples parlants pour le plus grand nombre. Cet exercice délicat est d’actualité avec le titre de ce billet : qui, parmi vous, a chanté la Madelon et peut situer la Pompadour dans l’histoire de France ?

J’en vois une majorité qui opinent du chef, ce qui me laisse supposer que vous êtes plus proches des boomers que des milléniaux. Mais l’essentiel est que cette accroche vous mette en appétit pour le menu du jour : les noms propres et l’article défini. Tout cela est d’un commun…