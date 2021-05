entretien

C’est un éternel jeune homme – de 77 ans – qui vous ouvre la porte. Souriant. Sans chichis. Même en jeans, il est élégant. La classe naturelle. On s’installe au salon. On sort les petits gâteaux (une tartelette au riz !) On se fait plaisir, quoi. D’autant qu’on va sortir quelques dossiers. Rouvrir l’album des souvenirs. Regarder dans le rétro cette vie étonnante (« c’est pas l’enfer, c’est pas le paradis »), que Salvatore Adamo a pris par la taille, comme on danse, comme on chante.