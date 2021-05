Trains avec réservation: les bourgmestres de la Côte enthousiastes

Les bourgmestres d’Ostende et de Blankenberge se disent satisfaits du système de réservation que la SNCB veut tester pour les trains en provenance et à destination de la Côte, dans une réaction à Belga jeudi. Ils plaident depuis un certain temps pour une meilleure répartition et organisation du flux de passagers à destination et en provenance du littoral.

Ostende et Blankenberge sont traditionnellement les villes côtières les plus populaires auprès des voyageurs du rail. L’été dernier, l’afflux massif de touristes a causé des problèmes à plusieurs reprises. Les bourgmestres Bart Tommelein et Daphné Dumery ont régulièrement plaidé pour des solutions depuis le début de la crise sanitaire, car la situation était souvent limite.