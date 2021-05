RFC Seraing: Jordi Condom favori à la succession d’Emilio Ferrera

Plusieurs contacts ont été noués avec différents profils. Ainsi, on sait que Mehmed Bazdarevic a eu langue avec la direction sérésienne il y a une dizaine de jours. Il en fut de même pour d’autres entraîneurs comme, notamment, Jordi Condom. Ce dernier a d’ailleurs laissé une belle impression au club du Pairay lors de sa première entrevue, avec Mario Franchi et Bernard Serin, et celle-ci en a amené d’autres. Il apparaît donc que l’Espagnol part avec les faveurs des pronostics. Il figure même en tête de liste. En effet, si aucune décision définitive n’est prise, Jordi Condom pointe en pole pour la succession d’Emilio Ferrera.