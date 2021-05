Les piscines, un gouffre financier dont personne ne veut se passer

Ce vendredi, le ministre des infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, présentera le projet de construction de la nouvelle piscine de 50 mètres de Louvain-la-Neuve (qui ne sera pas olympique puisque, pour obtenir ce label, il faut avoir un bassin d’échauffement de 25 mètres attenant, ce qui fera défaut dans la cité estudiantine). Dans la ville brabançonne, on a préféré cette solution à la rénovation des deux piscines de 25 mètres contenues dans le même bâtiment, à peine à quelques centaines de mètres du centre sportif. Les travaux sont estimés à deux années, pendant lesquelles les deux vieilles piscines continueront à être utilisées. Pas de fermeture au programme donc. Une condition sine qua non, permettant aux étudiants (notamment en kiné et éducation physique) et aux clubs sportifs de continuer à fonctionner.