Plus de 4,3 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Depuis le début de la campagne de vaccination en Belgique et jusqu’au 24 mai inclus, l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) a reçu 15.852 rapports d’effets indésirables à la suite de l’administration d’un vaccin contre le Covid-19. La très grande majorité de ces effets est considérée comme « non grave ». Trois décès sont considérés comme « probablement liés » au sérum.