Tour d’Italie: Alberto Bettiol remporte la 18e étape en solitaire, Egan Bernal reste en rose

L’Italien Alberto Bettiol (EF Education) a remporté la 18e étape du Tour d’Italie cycliste, la plus longue de l’épreuve avec 231 kilomètres, jeudi à Stradella.

Alberto Bettiol (EF-Nippo) a remporté la 18e étape du Tour d’Italie cycliste (WorldTour), la plus longue de ce 104e Giro à savoir 231 km entre Rovereto et Stradella, jeudi. L’Italien, vainqueur du Tour des Flandres 2019, s’est imposé en solitaire après avoir faussé compagnie à ses 22 compagnons d’échappée avec qui il avait pris la clé des champs très rapidement. Parti en contre derrière le Français Rémy Cavagna, il se retrouva seul en tête à 6 km de l’arrivée. L’Italien Simone Consonni (Cofidis) a pris la 2e place à 17 secondes et l’Irlandais Nicolas Roche la 3e dans le même temps. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) qui figurait dans l’échappée a terminé 19e à 3:50.

Le peloton avec tous les favoris du classement général a franchi la ligne d’arrivée avec 23 minutes et 30 secondes de retard. Le Colombien Egan Bernal conserve le maillot rose de leader avec 2:21 d’avance sur l’Italien Damiano Caruso et 3:23 sur le Britannique Simon Yates.