Basket: trois premiers matches amicaux pour les Cats

L’équipe nationale féminine, dont la sélection a été réduite à 16 joueuses et qu’ont rejointe Julie Allemand et Kim Mestdagh depuis mardi, poursuit sa préparation à l’Euro (17 au 27 juin).

Les Cats vont disputer trois premiers matchs amicaux (à huis clos mais diffusés sur Facebook) à Courtrai : ce vendredi (17h, en direct sur Auvio) face à la Serbie, autre candidate à une médaille, samedi (20h) contre Porto Rico, l’un de leur adversaire aux Jeux olympiques que les Cats découvriront cet été, et dimanche (14h) contre le Nigéria. La semaine prochaine, les Belges partent en stage à Cordoue, en Espagne, à qui elles se mesureront samedi au lendemain d’un 2e duel face au Nigéria. De retour à Courtrai, elles clôtureront leur préparation par trois rencontres au Lange Munt qui seront ouvertes à un public limité (400, 550 et 700 personnes) dans le cadre d’événements tests (les infos pratiques sont à finaliser) : un « scrimmage » entre elles le 9 mai, puis deux matches contre la Grèce les 10 et 11.