Vivalia Luxembourg : démission surprise de la présidente Marielle Remy

La vie de l’intercommunale hospitalière Vivalia n’est décidément pas un long fleuve tranquille. On le sait depuis des années. Quand une éclaircie s’annonce, les orages et embûches ne sont pas loin… Pour preuve, alors que voici quelques semaines, une large majorité d’administrateurs a voté pour le nouveau plan de gouvernance de l’institution, la tutelle régionale a recalé ce point. En cause, la création inédite d’un poste de conseiller stratégique dédié à l’actuel directeur général Yves Bernard, poste que divers élus communaux et des syndicats avaient d’ailleurs vilipendé, l’estimant trop onéreux en termes de salaire. La tutelle estime, elle, en vertu de la législation sur les intercommunales que ce conseiller doit dépendre du futur nouveau directeur, et non être un électron libre comme prévu.