Climat: les groupes pétroliers sous pression pour verdir plus rapidement

Camouflet en assemblée générale pour ExxonMobil, décision de justice contre Shell : actionnaires et ONG ont obtenu deux victoires pour obliger les géants des hydrocarbures à investir davantage dans les énergies renouvelables.

Sale temps pour les groupes pétroliers. La semaine dernière, c’est l’Agence internationale de l’Energie qui, selon les mots de Dave Jones, spécialiste du think tank britannique Ember Climate, plantait « un couteau dans le dos » de l’industrie des énergies fossiles en déclarant qu’il fallait oublier dès « maintenant » tout projet d’exploration pétrolière ou gazière et ne plus vendre de voiture thermique neuve au-delà de 2035 si l’humanité veut avoir une chance de garder le réchauffement climatique sous contrôle.