Enfermement des mineurs: quand la Vivaldi plaide «contre» mais que l’Etat belge plaide «pour»

Double discours ». L’accusation proférée ce jeudi matin par le Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) ainsi que d’autres organisations de défense des libertés fondamentales, à l’attention du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Sammy Madhi (CD&V), est sévère.

Dans un communiqué, celles-ci déplorent ouvertement le fait que dans le cadre d’une procédure toujours en cours devant le Conseil d’Etat, l’Etat belge représenté ici par Sammy Mahdi continue de défendre son arrêté royal du 22 juillet 2018 – texte régissant les conditions dans lesquelles des familles avec mineurs peuvent être détenues en attente de leur extradition. Et cela en dépit de ces lignes de l’accord de la Vivaldi, qui stipulent : « Des mineurs ne peuvent pas être détenus en centre fermé. »