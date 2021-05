Justine Henin assez sévère avec la jeune Sofia Costoulas (16 ans)

Cela fait quelques années, maintenant, que le tennis belge fonde d’énormes espoirs sur la jeune Sofia Costoulas, actuellement 14e mondiale chez les juniores, à 16 ans. Pendant un an et demi, cette fille d’un ex-footballeur pro (Visé, Dessel et Eupen) a côtoyé l’académie de Justine Henin avant de retourner dans le giron de la Fédération, sans laisser que de bons souvenirs du côté notre ex-nº1, notamment au niveau de son entourage. « Avec Sofia, tout n’a pas été simple », souligne Justine. « Je peux toujours travailler avec les gens quand on partage une notion de base qui est le respect… Ce que je n’ai pas toujours rencontré, sincèrement, lors de notre projet commun. Après, je ne ferme jamais aucune porte, mais il n’y aura pas, pour l’instant, une recherche d’une collaboration absolue, même avec la nouvelle arrivée de Carlos (NDLR : Rodriguez). Sofia a un gros potentiel, mais je pense aussi aujourd’hui qu’il y a des freins que, elle et son entourage, vont devoir lever.