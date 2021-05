Tennis: derrière Goffin et Mertens, c’est de plus en plus le désert

Alors que d’habitude Roland-Garros ramène du soleil dans le cœur des fans belges, à deux jours du début de la grand-messe parisienne, le tennis noir-jaune-rouge fait plutôt grise mine, tout à fait en accord avec la météo actuelle. David Goffin alterne le chaud et surtout le froid et, derrière lui, c’est quasi le vide glacial. Seule éclaircie dans la grisaille, la générosité d’Élise Mertens. Mais oui, on a connu des temps meilleurs…

Entre Dubaï, Costa Navarino (Grèce) et Nice où il travaille désormais comme recruteur de coaches pour les académies Mouratoglou et sa maison d’Edegem (Anvers) où il vient de fêter ses 47 ans, Johan Van Herck, qui est toujours le capitaine des équipes belges de Coupe Davis et de Fed Cup (!), a pris le temps de commenter la « photo actuelle » du tennis belge et celle de son futur proche. Et il est clair qu’on est plus, aujourd’hui, dans le cliché noir et blanc que dans les couleurs pétillantes. Pour preuve, au moment du tirage au sort de ce jeudi à Paris, seuls quatre de nos représentants (en attendant la suite des qualifs ce vendredi pour Coppejans) figuraient dans le tableau, soit Goffin, Mertens Van Uytvanck et Minnen (qualifiée) : une misère !