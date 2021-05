Mehdi Bayat ne se représentera pas à la présidence de l’Union belge

Actuel président de l’Union belge de football, Mehdi Bayat a annoncé jeudi qu’il ne sera pas candidat à a propre succession. « Je me recentrerai sur le Sporting de Charleroi », a-t-il déclaré jeudi lors de la présentation du nouvel entraîneur des Zèbres Edward Still.

Mehdi Bayat, 42 ans et administrateur délégué du club carolo, est président de la fédération belge de football depuis juin 2019. Il avait succédé à Gérard Linard. « Je dois être plus présent à Charleroi et ce, dès maintenant. Je vais me consacrer à 100 pour cent à Charleroi et me concentrer sur ma ville, mon club », a-t-il affirmé en marge de la conférence de presse.

Le désormais futur ancien président de l’Union belge de football a également confirmé qu’il ne participera pas au voyage des Diables rouges à l’Euro 2020, qui doit débuter le 11 juin prochain.