Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens sont restés partagés

L'ouverture positive de Wall Street après les chiffres du chômage américain redonnait un peu de tonus aux marchés européens qui devaient finalement rester partagés et peu modifiés. Le BEL 20 était ainsi finalement en recul de 0,10 pc à 4.058,02 points avec 11 de ses éléments dans le rouge. Ackermans (132,10) reculait de 1,86 pc mais, ne cédait que 0,15 pc on tenait compte de son détachement de coupon. Galapagos (62,50) se distinguait en rebondissant de 4,01 pc, Solvay (110,25) et arGEN-X (224,90) s'appréciant de 0,87 et 0,09 pc alors que UCB (75,66) perdait 1,54 pc. Umicore (48,69) reculait également de 1,66 pc, Aperam (44,75) restant par contre positive de 0,43 pc. AB InBev (62,13) progressait de 0,02 pc, Ageas (52,72) et KBC (67,48) de 0,61 et 0,36 pc. Proximus (16,83) était négative de 0,47 pc, rejointe par Telenet (31,70) qui avait viré de 0,38 pc à la baisse, Orange Belgium (18,80) perdant par ailleurs 1,78 pc tandis que Bpost (11,07) gagnait 0,64 pc. Colruyt (49,93) était repassée de 0,34 pc dans le rouge, Elia (90,90) et Melexis (84,55) perdant 1,57 et 0,06 pc.