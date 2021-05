Roland-Garros: Goffin face à l’Italien Musetti au premier tour, Mertens débutera contre une qualifiée

David Goffin, 13e mondial et 13e tête de série sur la terre battue parisienne a été placé dans la première moitié du tableau, celui de Novak Djokovic, Roger Federer et… Rafael Nadal. Le Liégeois de 30 ans sera opposé au premier tour du 2e tournoi du Grand Chelem de tennis à l’Italien de 19 ans Lorenzo Musetti (ATP 76). Il s’agira d’un duel inédit. Le vétéran français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 75), au 2e tour, l’Australien Alex De Minaur (ATP 22), au 3e, puis Djokovic (ATP 1) en huitièmes, sont les adversaires théoriques du N.1 belge.

Côté féminin, Elise Mertens, WTA 15 et 14e tête de série, rencontrera une qualifiée au tour initial. La Britannique Heather Watson (WTA 71) au 2e tour et la Grecque Maria Sakkari (WTA 18/N.17), au suivant, sont là aussi les adversaires les plus probables de la Belge.