Affaire des masques Avrox: l’actionnaire jordanien sous mandat d’arrêt international

Avrox, c’est cette société luxembourgeoise qui, il y a tout juste un an, avait été chargée par la Défense d’approvisionner la Belgique en masques de tissu réutilisables : 15 millions d’unités pour un montant de 32 millions d’euros. Très vite, le profil singulier des gestionnaires d’Avrox avait étonné : Hamzeh Talhouni, un millionnaire jordanien ayant également acquis la nationalité maltaise, passionné de yachts, de cinéma et de sociétés offshore ; Laurent Hericord, un ex-restaurateur cannois et Brice Erniquin, ancien agent de joueurs et collaborateur d’une firme suisse de gestion des risques. Comment cet improbable trio, sans expérience connue dans la livraison d’équipements de protection, a-t-il pu convaincre la Défense de lui attribuer un marché aussi stratégique ?