La SNCB teste des trains sur réservation vers la Côte

Imaginez qu’après réservation, vous puissiez vous rendre à la Côte en train direct, sans que celui-ci ne s’arrête à la moindre gare, vous faisant ainsi gagner un temps précieux de loisir. C’est l’offre que lance la SNCB, du moins en guise de test, pour le week-end des 5 et 6 juin prochain, avec ouverture des réservations en ligne depuis ce jeudi, moyennant un supplément de 1 euro par personne et par trajet. Baptisée « Côte Express », cette formule, qui sera complémentaire aux trains traditionnels, permettra ainsi de raccourcir de 46 minutes le trajet Bruxelles-La Panne qui dure d’ordinaire 2h04 depuis Bruxelles Midi. L’entreprise publique prévoit en tout 20 trains (10 pour l’aller, 10 pour le retour) partant le matin de Bruxelles (Midi), Liège (Guillemins), Anvers (Central) et Gand (Saint-Pierre) à destination de Blankenberge, Knokke, La Panne et Ostende, villes balnéaires d’où repartiront les voyageurs en soirée.