Libérés peu à peu du Covid, les soins intensifs se remplissent d’autres pathologies

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Ce jeudi, c’est par un tweet que le commissaire corona Pedron Facon a annoncé le passage symbolique sous la barre des 500 patients covid hospitalisés aux soins intensifs en Belgique. Dans le même temps, les hôpitaux recevaient un courrier du comité « Hospital and surge capacity » leur indiquant qu’ils pouvaient, s’ils en avaient la capacité, redescendre d’une phase d’urgence hospitalière en s’assurant toutefois de la possibilité de mobiliser des lits supplémentaires en 48h en cas de reprise de l’épidémie. Une condition uniquement possible si le nombre de patients covid aux soins intensifs (USI) repasse en dessous de 25 % du nombre total de lits USI et cela, à l’échelle de tous les hôpitaux d’une province.