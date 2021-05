Edward Still, le nouvel entraîneur du Sporting de Charleroi: «L’objectif est que le public soit fier et s’identifie»

Une dizaine de jours après l’officialisation de son arrivée au Mambourg, Edward Still a été présenté à la presse ce jeudi en début de soirée. Il est revenu sur son idée d’installer un foot dominant auquel le public carolo s’identifiera. « L’objectif est que le public soit fier et s’identifie. J’espère qu’on donnera envie aux Carolos que le deuxième match arrive rapidement dès la fin du premier », pointait le trentenaire ce jeudi. « On aura besoin de profils complets, physiques et techniques. »

S’il reconnaissait avoir un profil atypique, il ne voulait pas être réduit à un coach 2.0. « Je suis entraîneur de foot, pas statisticien ni geek. Je ne vais pas faire semblant que j’ai été un ancien joueur. Toutefois, j’ai une certaine expertise dans les stats, même si ça ne sont que des moyens en plus, qui ne font pas tout. Même si cela n’aide que de 5 ou 10 %, ça peut donner un avantage. C’est normal donc de confier ces tâches à des experts. »