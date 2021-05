Edward Still: «L’objectif est que le public soit fier et s’identifie»

Officiellement présenté ce jeudi soir alors que sa quarantaine post-Chine se terminait, Edward Still a pu dessiner les contours de son projet à Charleroi, mais aussi les raisons qui l’ont poussé à quitter Ivan Leko après cinq ans, quasiment ininterrompus, de travail main dans la main.

Edward Still a été présenté au Sporting ce jeudi. - Belga

Alors que le Mambourg a tremblé au moment de l’annonce de Mehdi Bayat de ne pas se présenter à sa succession au poste de président de la Fédération, l’administrateur-délégué du Sporting de Charleroi a tenu à recentrer le débat autour de son nouvel entraîneur. Tout comme l’assemblée présente, Edward Still venait d’apprendre la décision prise par son nouveau patron. « Égoïstement, et je dois penser au club, aux supporters, c’est très bien que Mehdi Bayat ait pris cette décision », a-t-il commenté. « Cela augmente nos chances de réussite et de mettre quelque chose en place très rapidement. »