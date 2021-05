Tennis: trois joueurs belges, dont Arthur De Greef, suspendus du circuit

On y apprend que trois joueurs ou ex-joueurs belges, à savoir Romain Barbosa (27 ans, ex-403e mondial), Alec Witmeur (31 ans, ex-1039e) et surtout Arthur De Greef (29 ans, ex-113e) sont suspendus à titre provisoire de toute activité sur les circuits officiels, et ceci avec effet immédiat ! On constate qu’ils sont au centre d’une enquête « criminelle » lancée par l’ITIA et que la durée de la suspension sera coordonnée à la durée de cette enquête, en attendant sa conclusion. Impossible d’en savoir plus sur ladite enquête, en cours, les autorités de l’ITIA s’en tenant à leur communiqué et les joueurs (et leur clan) étant injoignables, ce jeudi. Sans rien insinuer sur cette affaire, et en attendant les conclusions de l’enquête, il est tout de même bon de préciser que généralement l’ITIA révèle des cas de « crimes » contre l’intégrité du tennis mondial, tels que des cas de dopage, ou plus souvent encore, des cas de matches truqués, de paris illégaux ou autres fraudes sur le circuit.