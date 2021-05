Alberto Bettiol aux anges après sa victoire sur le Tour d’Italie: «Cela signifie beaucoup pour moi»

L’Italien Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) a remporté jeudi une étape dans un grand tour cycliste pour la première fois de sa carrière. Qui plus est en solitaire. Il l’a dédié à son ancien manager décédé et aux victimes de la catastrophe de téléphérique de Mottarone.

« Cela signifie vraiment, vraiment beaucoup pour moi, pour mon équipe et pour les personnes qui continuent toujours à croire en moi », a apprécié Bettiol après avoir remporté la 18e étape du Giro jeudi à Stradella. « C’est un cadeau que je veux dédier à mon ancien manager, Mauro Battaglini. Il était comme un second père pour moi. Cette victoire est pour lui. Il regarde certainement depuis le ciel. Mais je pense aussi à toutes les victimes de la catastrophe du téléphérique de Mottarone, et à leurs familles. » Vendredi, le peloton du Giro s’approchera du site de cette catastrophe.