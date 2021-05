Fiscalité: les négociations pour une taxation minimale mondiale entrent dans la dernière ligne droite

La vie peut parfois être ingrate. Si les sept grandes puissances économiques représentées au G7 s’accordent la semaine prochaine sur un taux minimum de taxation des entreprises, tout le monde retiendra que cette avancée aura été rendue possible par une proposition de l’administration américaine de Joe Biden. Et tout le monde oubliera que la France et l’Allemagne tentaient depuis 2016 de lancer le débat, certes dans le cadre moins médiatisé de la révision de la directive « intérêts et redevances ».