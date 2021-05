Beaufort 2021: l’art à la plage entre nature et histoire

Surgissant peu à peu des flots, à la faveur de la marée descendante, le cairn géant de Rosa Barba intrigue les premiers passants qui ont la chance de le découvrir sous le soleil enfin de retour sur la plage d’Ostende. « Ces cairns, faits de petites pierres empilées, on en voyait surtout en montagne, sourit l’artiste. Aujourd’hui, on en trouve un peu partout. Les gens les construisent pour faire un vœu. De mon côté, je cherchais quelque chose qui puisse évoquer l’évolution du niveau des mers dans le cadre du réchauffement climatique. Je me suis dit que cette sculpture pouvait dire où on en est à tout moment et révéler ce qui avait disparu. Il y a un jeu avec le visible et l’invisible en fonction de la hauteur de la marée. Et du réchauffement au fil des ans puisqu’il s’agit d’une sculpture permanente. On pourra voir où on en est dans quelques années. »