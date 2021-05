Patrick Lefevere: «Tom Boonen propose ses services à Remco Evenepoel»

S’il ne fallait nourrir qu’un seul regret à l’égard de Remco Evenepoel, c’est qu’il n’ait pu terminer son premier Giro. Son premier grand Tour de trois semaines. Car les enseignements auraient été plus judicieux, mieux étayés, plus objectifs. L’alignement des planètes n’était cependant pas parfait. Cette expression contemporaine utilisée à toutes les sauces correspond pourtant parfaitement à la conclusion qu’on peut tirer de la première expérience dépassant allégrement les 15 jours de course d’affilée pour un jeune athlète qui n’avait plus couru depuis le 15 août 2020.